الدكتور محمد التركماني يحاضر في المؤتمر السعودي العالمي لطب الجلد والتجميل

يحاضر استشاري أمراض الجلد والتجميل الدكتور محمد التركماني، في المؤتمر السعودي العالمي لطب الجلد والتجميل، الذي يُعقَد بتاريخ ٢٢–٢٣ من يناير الجاري.

ويناقش استشاري أمراض الجلد والتجميل الشهير، خلال محاضرته، متلازمة الوجه الممتلئ الناجمة عن زيادة في حقن المواد المالئة (الفلر) في الوجه، التي تعطي نتيجة غير جيدة، ويحاضر أيضًا عن العلاجات الحديثة في وردية الوجه.

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