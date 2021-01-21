«طقس الجمعة».. برودة وصقيع في 4 مناطق بالمملكة

توقَّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن طقس غد الجمعة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، وتكوُّن الصقيع على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وحائل، وتبوك.

ووفق التقرير، يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار –الذي يحد مدى الرؤية الأفقية والذي قد يؤدي إلى شبه انعدام فيها– على منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، وعلى أجزاء من مناطق عسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 20-48 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف المتر، وحالة البحر متوسطة الموج إلى مائجة.

أما الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحيةً شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-55 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار، وحالة البحر مائجة.

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة، غدًا الجمعة، بمعظم مناطق المملكة: