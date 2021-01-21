أتربة وأمواج وسحب ماطرة.. تنبيهات من «الأرصاد» لـ5 مناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم الخميس، بمنطقة نجران، عن رياح نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات (بدر الجنوب، وثار، وحبونا، وخباش، وشرورة، ويدمة)، مشيرًا إلى أنها تبدأ من الساعة التاسعة و55 دقيقة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

كما أصدر المركز تنبيهًا مماثلًا إلى منطقة عسير تضمَّن نشاطًا للرياح السطحية، وأتربة مثارة مصحوبة بتدنٍّ في مدى الرؤية.

وأوضح أن التنبيه يبدأ من الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة صباحًا حتى الساعة الحادية عشرة مساءً، ويشمل محافظتي (بيشة - تثليث).

ونبه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة في مكة المكرمة تضمنت رياحًا نشطة، وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وتشمل (الخرمة - تربة - رنية).

كما نبه المركز الوطني للأرصاد، إلى تكوُّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تشمل محافظة فيفا، مشيرةً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ7 مساءً.

وإلى ذلك، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة تبوك اليوم، تضمن نشاطًا في الرياح السطحية، وارتفاعًا في الأمواج على محافظتي الوجه وأملج، مشيرًا إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم؛ نشاطًا للرياح السطحية، يؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (الرياض، الشرقية، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، نجران، عسير، الباحة) مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة. كما يستمر انخفاض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق المملكة الشمالية.

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