السعودية اليوم / مذكرة تفاهم بين "المساحة الجيولوجية" وأمانة المدينة المنورة لتعزيز التعاون في مجال علوم الأرض



المدينة المنورة 08 جمادى الأولى 1442هـ الموافق21 يناير 2021م واس

وقعت هيئة المساحة الجيولوجية

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني, أن المذكرة تشمل عدة جوانب أهمها تبادل الاستشارات الفنية والجيولوجية وإعداد البحوث العلمية المشتركة التي تخدم منطقة المدينة المنورة وكذلك الاستفادة من الطاقات ذات الخبرة في القطاعين في مجال التدريب المتبادل.

وبين أن المذكرة تتيح للجهتين إمكانية الاستفادة من المعامل والمختبرات المتخصصة في الأعمال المشتركة التي تخدم الصالح العام وإعداد التقارير الفنية ذات الاهتمام المشترك بين القطاعين مضيفا أن المذكرة تضم كذلك التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والتعاون في مجالات الأبحاث الفنية والجيولوجية والعلمية.

// انتهى //

15:11ت م

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المدينة المنورة 08 جمادى الأولى 1442هـ الموافق21 يناير 2021م واسوقعت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية اليوم, مذكرة تعاون فني علمي مشترك مع أمانة منطقة المدينة المنورة تهدف إلى تعزيز العلاقات بينهما في مجالات علوم الأرض والأعمال ذات العلاقة التي تسهم في تطوير وتنمية المنطقة.وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المهندس عبدالله بن مفطر الشمراني, أن المذكرة تشمل عدة جوانب أهمها تبادل الاستشارات الفنية والجيولوجية وإعداد البحوث العلمية المشتركة التي تخدم منطقة المدينة المنورة وكذلك الاستفادة من الطاقات ذات الخبرة في القطاعين في مجال التدريب المتبادل.وبين أن المذكرة تتيح للجهتين إمكانية الاستفادة من المعامل والمختبرات المتخصصة في الأعمال المشتركة التي تخدم الصالح العام وإعداد التقارير الفنية ذات الاهتمام المشترك بين القطاعين مضيفا أن المذكرة تضم كذلك التعاون في تنظيم الندوات والمؤتمرات وورش العمل والتعاون في مجالات الأبحاث الفنية والجيولوجية والعلمية.// انتهى //15:11ت م0098

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