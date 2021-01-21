

الدمام 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

اطلع مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية المكلف الدكتور سامي العتيبي اليوم على خطة سير مبادرة "محاضن الموهبة" 1441 / 1442هـ التي تضم 785 طالبة من المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وتقدم لهن حزمة من البرامج الإثرائية الافتراضية.

وأوضح الدكتور العتيبي، أن أعداد الموهوبين والموهوبات كل عام في تزايد على منصات التتويج في المحافل المحلية والعالمية، مشيدا بالجهود التي تبذلها إدارتا الموهوبين والموهوبات بتعليم المنطقة لتطوير عجلة البرامج الإثرائية المقدمة للطلبة .

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن فكرة مبادرة "محاضن الموهبة" تقدم للطالبات حزمة من البرامج الاثرائية الافتراضية، حيث يحتاج الموهوب بعد مرحلة الكشف إلى رعاية مستمرة تحقق له الاحتياجات الأكاديمية والبيئية اللازمة.

// انتهى //

15:09ت م

0096





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير تعليم الشرقية يطلع على خطة سير مبادرة "محاضن الموهبة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.