انطلاق المدافع البحري 21 بين البحرية السعودية والأمريكية وقانصة الألغام البريطانية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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انطلق اليوم الخميس التمرين البحري المختلط “المدافع البحري21″، بحضور قائد الأسطول الشرقي اللواء البحري الركن ماجد بن هزاع القحطاني، وذلك بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات البحرية الأمريكية، ومشاركة قانصة الألغام البريطانية.

رفع الجاهزية القتالية:

ويأتي التمرين في قاعدة الملك عبدالعزيز البحرية بالأسطول الشرقي بالجبيل، والتي تهدف إلى رفع الجاهزية القتالية وتوسيع التعاون الأمني البحري بين القوتين، من خلال تعزيز الأمن البحري وتأمين حماية المياه الإقليمية وتبادل الخبرات القتالية.

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‏‎من جانبه أوضح مدير التمرين العميد البحري الركن عوض بن رشيد العنزي، أن تمرين “المدافع البحري” يهدف إلى تعزيز الأمن البحري وحماية المياه الإقليمية والسواحل والموانئ وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات القتالية بين القوات البحرية الملكية السعودية والبحرية الأمريكية والبريطانية ، مشيراً إلى أن التمرين يشتمل على العديد من المحاضرات والتمارين التدريبية المقدمة من المشاركين فيه.

التمرين يستمر أسبوعين:

يذكر أن التمرين يستمر لمدة أسبوعين في الأسطول الشرقي ومياه الخليج العربي حيث ينفذ الجانبان العديد من الفرضيات والتشكيلات للقطع البحرية وبمشاركة من وحدات الأمن البحرية الخاصة وطيران القوات البحرية ومشاة البحرية وتدريبات على الرماية بالذخيرة الحية.



