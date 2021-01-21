شكرا لمتابعة خبر عن "الحصيني": موجتان برد تضربان المملكة اليوم والثانية أخطر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر باحث الطقس والمناخ وعضو لجنة تسميات الحالات المناخية عبد العزيز الحصيني اليوم الخميس من موجتين برد تضربان المملكة .

وقال " الحصيني " أنه متوقع اليوم موجتين برد ، الموجة الأولى عبرت الرياض صباح اليوم ووصلت الربع الخالي.

وأضاف أن الموجة الثانية صباح اليوم على شمال المملكة ومتوقع تحركها ناحية الوسطى مساء اليوم .

وحذر الحصيني من خطورة الموجة الثانية بشكل خاص ، قائلاً : هذه الموجة جافة ووقعه على الإنسان قوي لذا آمل أخذ الإحتياطات اللازمة .