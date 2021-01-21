«الجوازات السعودية»: 4 شروط لتجديد هوية مقيم للعمالة التجارية

أوضحت المديرية العامة للجوازات، إجراءات تجديد هوية المقيم للعمالة المنزلية والتجارية، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «إذا انتهت إقامة العاملة المنزلية لمدة سنة وتم تجديدها لمدة سنة أخرى بعد ذلك، هل تجدد من تاريخ التجديد ولّا من تاريخ انتهائها؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «بإمكانك تجديد هوية مقيم للعمالة المنزلية في حال كانت صلاحية الهوية أقل من 14 شهرًا.. وفي حالة العمالة التجارية، إذا تبقى على صلاحية هوية مقيم أقل من 6 أشهر مع وجود: رخصة العمل، ووثيقة التأمين الصحي، سارية المفعول».

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