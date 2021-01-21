صندوق التنمية العقارية: 4 أهداف للربط مع تطبيقات تفعيل خدمة الوساطة

كشف صندوق التنمية العقارية، عن أهم أهداف الاتفاقية الأولى لمشروع الربط مع التطبيقات العقارية لتفعيل خدمة الوساطة العقارية.

ونشر صندوق التنمية العقارية، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق بموقع «تويتر»، سلسة تغريدات أعلن خلالها عن توقيع الاتفاقية لتسهيل وتحسين تجربة المستفيدين للحصول على المسكن الملائم ، شارحًا أبرز أهدافها.

وأعلن التنمية العقارية، أمس الأربعاء، عن توقّيع الصندوق الاتفاقية الأولى لمشروع ربط خدمة المستشار العقاري مع منصة «عقارز» أحد التطبيقات العقارية في السوق المحلية بحضور المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي.

وبينّ الصندوق العقاري، أن مشروع الربط مع تطبيقات الوساطة العقارية هو ربط المنصات العقارية التي تقدم خدمات الوساطة العقارية بخدمات الصندوق.

وأوضح الصندوق، أن هذه الاتفاقية تسهم في تحقيق عدد مختلف من النتائج الهامة تتمثل في الأهداف التالية:

- توفير أفضل 5 عروض سكنية من السوق.

- توفير أفضل 5 فرص تمويلية من خدمة المستشار العقاري.

- تسريع وتسهيل رحلة البحث عن المسكن الملائم.

- تحسين تجربة المستفيدين في البحث عن المسكن الملائم.

وأوضح صندوق التنمية العقارية، أن أكثر من مليون مستفيد مسجلين في تطبيق خدمة المستشار العقاري، مبينًا أن أكثر من 820 ألف من المسجلين صدرت لهم توصيات بينما هناك نحو ما يزيد على 640 ألف مستفيد جاهزين للحصول على القرض وأكثر من 293 ألف مستفيد توجهوا للجهات التمويلية الموصي بها من خلال التطبيق

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