السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة والهيئة السعودية للمهندسين توقعان اتفاقية تعاون



مكة المكرمة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

وقعت أمانة العاصمة المقدسة و الهيئة العامة للمهندسين اليوم اتفاقية تعاون مشتركة مع الهيئة

ووقع الاتفاقية وكيل أمين العاصمة المقدسة للتنمية العمرانية المهندس غازي بن عبد الخالق الحربي، والأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.

وتهدف الاتفاقية إلى تجسيد التعاون المشترك بين الطرفين وإثراء العمل بالجانب المهني والعملي، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية بما يحقق الأهداف المنشودة.

ويشتمل نطاق التعاون على المجالات الإحصائية والبحثية ونشر التوعية والدراسات الميدانية والزيارات الرسمية، والمشاركة في عقد الندوات والمؤتمرات العلمية، وتنظيم حملات توعية بتوجيه جميع المهندسين والفنيين التابعين للأمانة بالحصول على رخصة مزاولة المهنة الهندسية، إضافةً إلى دعم مبادرة التحول الوطني وتوطين الوظائف الهندسية وفقاً للأنظمة والتعليمات، والإسهام في دعم وتنظيم مهنة الهندسة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.

// انتهى //

12:52ت م

0043



مكة المكرمة 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسوقعت أمانة العاصمة المقدسة و الهيئة العامة للمهندسين اليوم اتفاقية تعاون مشتركة مع الهيئة السعودية للمهندسين.ووقع الاتفاقية وكيل أمين العاصمة المقدسة للتنمية العمرانية المهندس غازي بن عبد الخالق الحربي، والأمين العام للهيئة السعودية للمهندسين المهندس فرحان بن حبيتر الشمري، بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص.وتهدف الاتفاقية إلى تجسيد التعاون المشترك بين الطرفين وإثراء العمل بالجانب المهني والعملي، وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية بما يحقق الأهداف المنشودة.ويشتمل نطاق التعاون على المجالات الإحصائية والبحثية ونشر التوعية والدراسات الميدانية والزيارات الرسمية، والمشاركة في عقد الندوات والمؤتمرات العلمية، وتنظيم حملات توعية بتوجيه جميع المهندسين والفنيين التابعين للأمانة بالحصول على رخصة مزاولة المهنة الهندسية، إضافةً إلى دعم مبادرة التحول الوطني وتوطين الوظائف الهندسية وفقاً للأنظمة والتعليمات، والإسهام في دعم وتنظيم مهنة الهندسة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030.// انتهى //12:52ت م0043

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