السعودية اليوم / اليابان تسجل 6022 إصابة جديدة بكورونا



طوكيو 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واس

سجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 6022 إصابة جديدة بفيروس

وأفادت وزارةُ الصحة اليابانية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 349122 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 4811 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوَفَيَات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.

// انتهى //

12:04ت م

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طوكيو 08 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 21 يناير 2021 م واسسجّلت اليابان خلال الـ 24 ساعة الماضية 6022 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و102 حالة وفاة.وأفادت وزارةُ الصحة اليابانية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 349122 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 4811 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن الحصيلة الإجمالية لا تشمل الوَفَيَات والإصابات التي سجلت على متن سفينة (دياموند برينسيس) السياحية.// انتهى //12:04ت م0035

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