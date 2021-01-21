شاهد .. تأثر راشد الماجد أمام قبر والدته

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أظهر مقطع فيديو وصور تأثر الفنان راشد الماجد أمام قبر والدته أثناء تشييع جثمانها أمس الأربعاء. وكان الماجد يحمل جثمان والدته، ثم جلس إلى جوار القبر أثناء إنزال الجثمان، وسط المشيعين. وشارك الكثيرون في تشييع جثمان والدة راشد إلى مقبرة المحرق في البحرين، حيث وافتها المنية في المنامة. Source akhbaar24.argaam





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