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حائل.. تجارب سياحية طبيعية وتراثية في شتاء السعودية (صور)

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تتميز حائل بامتلاكها أبرز المعالم السياحية الجاذبة للسياح مواطنين ومقيمين، ما جعلها مدينة مفعمة بالتاريخ، وضمن أبرز وجهات “شتاء ”.

ويُعد تنوع المحتوى السياحي في حائل، والمتمثل في التراث الاجتماعي والآثار، من أهم ما يعزز السياحة، فضلاً عن تنوع مناخها وتضاريسها الطبيعية.

ومن أهم المواقع فيها “جبة جبل أم سنمان”، الذي يحتوي على أكثر من 5 آلاف من الرسوم والنقوش الصخرية التي تعود بالإنسان للألف السابع قبل الميلاد، ويقع على بُعد 100 كيلومتر شمال غرب المدينة حائل، ويضم أقدم المواقع الإنسانية التي تعود للعصور الحجرية، وأدرج في قائمة التراث العالمي لدى منظمة “اليونيسكو” عام 2015 م.

ويستمتع السائح بعدد متنوع من الأنشطة والتجارب، مثل استكشاف “قلعة عيرف” الشهيرة التي بُنيت من الحجر والطين عام 1840 م، وهناك “قصر القشلة” التراثي الذي يُعد أحد أقدم وأكبر المباني الطينية في الجزيرة العربية.

كما توفر المنطقة المواقع السياحية..، ومنها متحف وقصر ومزرعة العيادة التراثي بجبة حائل، الذي يمتد عمره لأكثر من 150 عاماً.

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Source akhbaar24.argaam


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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