حائل.. تجارب سياحية طبيعية وتراثية في شتاء السعودية (صور)

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تتميز حائل بامتلاكها أبرز المعالم السياحية الجاذبة للسياح مواطنين ومقيمين، ما جعلها مدينة مفعمة بالتاريخ، وضمن أبرز وجهات “شتاء السعودية”.

ويُعد تنوع المحتوى السياحي في حائل، والمتمثل في التراث الاجتماعي والآثار، من أهم ما يعزز السياحة، فضلاً عن تنوع مناخها وتضاريسها الطبيعية.

ومن أهم المواقع فيها “جبة جبل أم سنمان”، الذي يحتوي على أكثر من 5 آلاف من الرسوم والنقوش الصخرية التي تعود بالإنسان للألف السابع قبل الميلاد، ويقع على بُعد 100 كيلومتر شمال غرب المدينة حائل، ويضم أقدم المواقع الإنسانية التي تعود للعصور الحجرية، وأدرج في قائمة التراث العالمي لدى منظمة “اليونيسكو” عام 2015 م.

ويستمتع السائح بعدد متنوع من الأنشطة والتجارب، مثل استكشاف “قلعة عيرف” الشهيرة التي بُنيت من الحجر والطين عام 1840 م، وهناك “قصر القشلة” التراثي الذي يُعد أحد أقدم وأكبر المباني الطينية في الجزيرة العربية.

كما توفر المنطقة المواقع السياحية..، ومنها متحف وقصر ومزرعة العيادة التراثي بجبة حائل، الذي يمتد عمره لأكثر من 150 عاماً.

Source akhbaar24.argaam

