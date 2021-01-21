︎ : .

ألقت شرطة منطقة الرياض، القبض على ثلاثة أشخاص لانتحالهم صفة رجال أمن وتوثيق ذلك عبر مقطع فيديو متداول. وأوضحت “شرطة الرياض”، أن المُتهمين المقبوض عليهم بالواقعة هم ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث من العمر. ونوهت إلى أن المتهمين الثلاثة استخدموا تجهيزات مُشابهة للتجهيزات الأمنية وتوثيق ذلك ونشره عبر أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي، موضحةً أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية؛ لإحالتهم إلى النيابة العامة. Source akhbaar24.argaam





كانت هذه تفاصيل خبر بعد تداول مقطع فيديو لهم.. ضبط ثلاثة أشخاص انتحلوا صفة رجال أمن بالرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.