سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 21 يناير 2021.. عودة الانفلات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحول سعر الدولار للصعود أمام الليرة، خلال التعاملات المبكرة اليوم الخميس للسوق غير الرسمية في لبنان، بعد تراجع في تعاملات الأربعاء.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية 8880 ليرة للشراء، و8898 ليرة للبيع، مقابل 8750 ليرة للشراء، و8800 ليرة للبيع، الأربعاء.

البنك المركزي

وبقي سعر العملة الخضراء مستقرا في البنك المركزي عند 1507.5 دولار، للسلع الأساسية فقط.

البنوك

وحددت البنوك اللبنانية سعر 3850 ليرة للدولار، عند سحب الدولار لصغار المودعين قبل فترة وما زال معمولا به حتى اليوم.

الصرافة

وثبتت نقابة الصرافين في لبنان تسعير سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية بهامش متحرك بين سعر 3850 ليرة للشراء، و3900 ليرة، للبيع كحد أقصى.

ومن ضمن الضغوط على الليرة ،إعلان لبنان الإقفال التام لمواجهة وباء كورونا بعد ارتفاع غير مسبوق في عدد الإصابات وعدم قدرة المستشفيات على استقبال المزيد من المرضى.

وهدد رئيس جمعية المودعين اللبنانيين، حسن مغنية، بتنظيم احتجاجات فور انتهاء الإغلاق العام المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا.

لماذا هبطت الليرة؟

يأتي هبوط الليرة اليوم، بعد يومين من تصعيد جديد لأزمة مصرف لبنان، بعد أن تلقت السلطات القضائية طلب تعاون من سويسرا بشأن تحويلات مالية تخص رياض سلامة.

وقالت وزيرة العدل اللبنانية، الثلاثاء، إنها تسلمت طلب تعاون قضائي من السلطات القضائية في سويسرا يتعلق بتقديم مساعدة قضائية حول ملف تحويلات مالية تخص حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

وبحسب رويترز، قال سلامة إنه سينظر في التقرير، مؤكدا إنه ليس لديه أي معلومات وسينظر في الأمر. وأكد مسؤول حكومي أن السلطات السويسرية فتحت تحقيقا بشأن تحويلات أجراها سلامة. وقال المسؤول إن رئيس الوزراء والرئيس كلاهما مشارك في الخطوة.

وفي وقت الثلاثاء، نفى حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ارتكاب أي مخالفات بعد أن أبلغ مسؤول حكومي لبناني رويترز أن السلطات السويسرية فتحت تحقيقا بشأن تحويلات مالية قام بها سلامة وشقيقه ومعاونته.