ريما بنت بندر تعلق على تنصيب جو بايدن رئيسًا لأمريكا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

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علقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة السعودية لدى واشنطن، على تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر، في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “مبروك جو بايدن وكامالا هاريس كان شرفًا لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي”.

وكان جو بايدن أدى القسم كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، قائلًا: ”هذا يوم أمريكا ويوم للديمقراطية، صوت الشعب الأمريكي سُمِع واحترم“.

أهم تصريحات جو بايدن:

وأضاف الرئيس الأمريكي جو بايدن: ”

سنعمل على استعادة أسس الديمقراطية ووحدتنا، وتنتظرنا أشياء كثيرة للعمل عليها في السنوات المقبلة”.

وحول جائحة كورونا، قال بايدن: ”الفيروس أزهق الكثير من أرواح الأمريكيين وفقدنا بسببه وظائف عديدة، سنعمل على هزيمته ونعيد فتح مدارس آمنة لأطفالنا“.

وأشار إلى أنه ليس من السهل الانتصار على المصاعب والعنصرية، قائلًا: “لكن يمكننا أن نحقق ذلك اليوم“.

بايدن يذرف الدمع:

وكان جو بايدن قد وصل الليلة الماضية إلى واشنطن قادمًا من ديلاوير استعدادًا لحفل تنصيبه خلفًا للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب.

وفور وصوله، أحيا بايدن ذكرى 400 ألف أمريكي حصد أرواحهم لغاية اليوم فيروس كورونا المستجدّ، وذلك خلال حفل قصير أقيم أسفل نُصب أبراهام لنكولن التذكاري، بمشاركة زوجته جيل ونائبته كمالا هاريس وزوجها دوغ إيمهوف.

وقبلها بساعات، لم يتمكّن بايدن من حبس دموعه، خلال كلمة ألقاها قبل مغادرته ويلمينغتون، مقر إقامته في ولاية ديلاوير، حيث حيّا ذكرى ابنه الراحل بو قبيل توجّهه إلى واشنطن.

وقال بايدن: “اعذروني لتأثري، عندما سأموت ستكون ديلاوير محفورة في قلبي”، مضيفًا: “أمر واحد يؤسفني، هو أنه ليس هنا، لأنه كان من المفترض أن نكون نحن من يقدّمه بصفته رئيسًا”.



