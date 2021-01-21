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المرور: المجازفة بعبور الأودية والشعاب مخالفة مرورية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21

المرور: المجازفة بعبور الأودية والشعاب مخالفة مرورية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أن المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “سعيًا إلى تعزيز السلامة أثناء جريان الأودية والشعاب؛ وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- على إضافة فقرة إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور:”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور أن “الفقرة جاءت بالنص الآتي: (المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها)”.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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