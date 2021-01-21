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شكرا لقرائتكم المرور: المجازفة بعبور الأودية والشعاب مخالفة مرورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-21
المرور: المجازفة بعبور الأودية والشعاب مخالفة مرورية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكدت الإدارة العامة للمرور، اليوم الأربعاء، أن المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها مخالفة مرورية.
وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”: “سعيًا إلى تعزيز السلامة أثناء جريان الأودية والشعاب؛ وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله- على إضافة فقرة إلى جدول المخالفات رقم (7) الملحق بنظام المرور:”.
وأضافت الإدارة العامة للمرور أن “الفقرة جاءت بالنص الآتي: (المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها)”.