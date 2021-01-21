«المياه» تنصح بفحص الشبكات الداخلية حال ارتفاع قيمة الفواتير

أكدت شركة «المياه الوطنية»، أهمية فحص شبكة المياه الداخلية للمنازل، في حالة ارتفاع قيمة الفاتورة.

جاء ذلك ردًا من الشركة على حسابها «العناية بالعملاء» بموقع «تويتر»، أنه في حالة وجود فواتير مياه غير صحيحة، فعلى العميل فحص الشبكة الداخلية لمنزله؛ للتأكد من أن ارتفاع قيمة فاتورته لا علاقة له باستهلاكه للمياه.

وتابعت الشركة، بأن وزارة البيئة والمياه والزراعة لديها قائمة بالشركات المؤهلة لكشف التسربات على الرابط التالي اضغط هنا.

جاء ذلك ردًا من الشركة على تساؤل وردها من أحد العملاء قال فيه: إن لديّ فواتير غير صحيحة، صادرة على حسابى وأرفع شكوى اعتراض على جميع الفواتير؛ لأن المياه مفصوله عن العقار منذ 2018 م. والعداد معطل ومفصول ويحسبون علينا فواتير تقديرية أطلب بإلغائها.