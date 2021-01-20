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السعودية | الأميرة ريما بعد تنصيب بايدن: شرف لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي

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جدة - بواسطة طلال الحمود - علقت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، سفيرة في واشنطن، على تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وقالت الأميرة ريما بنت بندر:" مبروك جو بايدن وكامالا هاريس كان شرفا لي أن أشهد هذا التنصيب التاريخي ".

وكان جو بايدن أدى القسم كرئيس للولايات المتحدة الأميركية، قائلا: " هذا يوم أميركا ويوم للديمقراطية، صوت الشعب الأميركي سُمِع واحترم ".

وأضاف:" سنعمل على استعادة أسس الديمقراطية ووحدتنا، وتنتظرنا أشياء كثيرة للعمل عليها في السنوات المقبلة".

وحول جائحة ، قال بايدن: " الفيروس أزهق الكثير من أرواح الأمريكيين وفقدنا بسببه وظائف عديدة، سنعمل على هزيمته ونعيد فتح مدارس آمنة لأطفالنا ".

وأشار إلى أنه ليس من السهل الانتصار على المصاعب والعنصرية، قائلًا:" لكن يمكننا أن نحقق ذلك اليوم ".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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