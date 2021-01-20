اخبار السعوديه

استشاري بـ«الصحة» يكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا الأيام الماضية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أكد أهمية الحذر..

كشف استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، اليوم الأربعاء، عن أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس المستجد هذه الأيام.

وعبر حسابه على تويتر قال عسيري: إن الارتفاع في حالات كوفيد 19 هذه الأيام يُعزى لبعض التراخي في الاحترازات أثناء إجازة نصف العام، والتزامن مع الشتاء الذي يزداد فيه نشاط الفيروسات التنفسية عمومًا.

وأضاف عسيري: يجب علينا الحذر ورفع الالتزام، خاصة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، معقبًا بالقول: إنما الأعمال بالخواتيم.

اقرأ أيضًا: 

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا

الكلمات الدلائليه
MO Nasa

MO Nasa

قد تقرأ أيضا