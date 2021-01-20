استشاري بـ«الصحة» يكشف أسباب ارتفاع إصابات كورونا الأيام الماضية

كشف استشاري الأمراض المعدية بوزارة الصحة الدكتور عبدالله بن مفرح عسيري، اليوم الأربعاء، عن أسباب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد هذه الأيام.

وعبر حسابه على تويتر قال عسيري: إن الارتفاع في حالات كوفيد 19 هذه الأيام يُعزى لبعض التراخي في الاحترازات أثناء إجازة نصف العام، والتزامن مع الشتاء الذي يزداد فيه نشاط الفيروسات التنفسية عمومًا.

وأضاف عسيري: يجب علينا الحذر ورفع الالتزام، خاصة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية، معقبًا بالقول: إنما الأعمال بالخواتيم.

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