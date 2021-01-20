اليمنة سوق برائحة الفل والكادي

يعد سوق اليمنة من أشهر وأقدم أسواق جدة الشعبية ويقدر عمره بنحو 50 عامًا ويقع في حي الهنداوية بجانب طريق الملك فهد.

ويعود سبب تسمية السوق باليمنة إلى الجنسية اليمنية المقيمة هناك، حيث يشكلون الجالية الأكثر من باعة ومرتادين وزوار للسوق منذ تأسيسه كما يباع فيه العديد من المنتجات والأكلات الشعبية اليمينة، ويضم السوق العديد من دكاكين لبيع النباتات العطرية ومحلات العطارة ومنتجات التبغ ودكاكين لبيع الأواني الفخارية.

دكاكين الفل

تكثر دكاكين الفل في سوق اليمنة وتزخر بالعديد من النباتات العطرية كالريحان والكادي والبعيثران والورد، ويقول علي عبد الله أحد الباعة في محلات الفل والكادي أن هناك أنواع مختلفة للفل فهناك الفل الهندي والإندونيسي والماليزي والجيزاني وتختلف الأسعار حسب اختلاف النوع وترتفع الأسعار وتنخفض حسب توفر الفل في السوق ويعد الفل الجيزاني هو الأغلى سعرًا حيث يصل سعر الكيلو إلى 800 ريال ويليه الفل الماليزي والهندي 200 ريال بعض الأحيان ويليه الإندونيسي الى 100 ريال للكيلو.

أنواع التبغ

يشتهر سوق اليمنة ببيع منتجات التبغ ويقول أحمد محمد أحد الباعة في السوق إن هناك ثلاثة أنواع لأوراق التبغ فهناك التبغ الهندي واليمني والبحريني الذي يعد الأغلى سعرًا وتختلف الأسعار حسب اختلاف النوع حيث يصل سعر الكيلو الواحد من التبغ البحريني الى 600 ريال واليمني 400 والهندي 200 ريال للكيلو.

فخاريات تراثية

يضم السوق العديد من دكاكين الفخار لبيع المنتجات التراثية والأواني ومن أهم وأبرز تلك الأواني الفخارية القديمة التي تحرص السيدات على اقتنائها القدر الحجري والمغش والتنور والحيسية والجبنة والجرة والمجمر وغيرها من الأواني كما تباع ايضاً علب القطران لدهن تلك الأواني الفخارية.

بسطات السوق

لا يخلو سوق اليمنة من البسطات العشوائية التي تضم العديد من المأكولات الشعبية وبيع اللحوح والخمير والدخن والحناء وأنواع من السمن والعسل والسليط والأسماك المجففة والمقلية وبسطات لبيع الخضروات والفواكه.

منتجات سوق اليمنة

النباتات العطرية

الفل

الكادي

الريحان

البعيثران

الورد

أنواع الفل

الجيزاني 800 ريال

الماليزي 200 ريال

الهندي 200 ريال

الإندونيسي 100 ريال