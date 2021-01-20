السعودية اليوم / فلسطين تسجل 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا



رام الله 7 جمادى الأخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 497 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 92.7 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.2 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتةً الانتباه إلى وجود 80 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

// انتهى //

22:38ت م

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رام الله 7 جمادى الأخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسسجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية 497 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19) وعشر وفيات.وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في البلاد بلغت 92.7 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 6.2 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتةً الانتباه إلى وجود 80 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.// انتهى //22:38ت م0203

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