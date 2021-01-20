تصحيح 76% من مخالفات منتجات مرضى حساسية القمح

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وأوضحت الهيئة أن نسبة الالتزام بتصحيح وضع المنتجات الغذائية الخاصة بمرضى حساسية القمح بلغت 76%، إذ جرى تصحيح جميع المخالفات المرصودة على المنتجات المحلية.وتلزم «الغذاء والدواء» المنشآت الغذائية التي تقدم الأطعمة للمستهلك خارج المنزل بالإفصاح عن مسببات الحساسية في قائمة وجبات الطعام، وتشترط اللائحة عرض البيانات الخاصة بالمكونات المسببة للحساسية في قوائم الطعام بشكل دائم وفي مكان واضح ومقروء وسهل الفهم، وأن تكون باللغة العربية مع إمكانية ترجمتها لأي لغة أخرى.
وتكمن أهمية الإفصاح عن مسببات الحساسية في المحافظة على صحة الفرد، إذ إن تناول الأغذية المسببة للحساسية حتى ولو بكميات ضئيلة يمكن أن يسبب مضاعفات سلبية خطيرة لدى الذين يعانون من حساسية تجاه بعض أنواع الأكل.
وتنفذ الهيئة حملات رقابية دورية على المنشآت الخاضعة لإشرافها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للتحقق من التزامها بمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات الغذائية المعتمدة، وتتخذ الإجراءات النظامية بحق المخالف منها، حرصا على صحة المستهلك وسلامته.
آلية رصد المخالفات:
- 18 مخالفة على المنتجات المستوردة من أصل 24
- 6 مخالفات تحت إجراءات التصحيح
- 116 منشأة زارها مفتشو الهيئة
- 2850 كجم من المنتجات المخالفة ضبطت
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