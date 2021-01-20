

الجزائر 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

أعلنت الرئاسة الجزائرية اليوم أن الرئيس عبدالمجيد تبون أجرى عملية جراحية في قدمه اليمنى في ألمانيا.

وأشار بيان رئاسي إلى أن العملية الجراحية كُلّلت بالنجاح.

// انتهى //

21:55ت م

0190





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الرئيس الجزائري يجري عملية جراحية ناجحة في ألمانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.