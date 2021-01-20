السعودية اليوم / المغرب تسجل 1152 إصابة جديدة بكورونا



الرباط 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واس

سجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1152 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى بلوغ إجمالي المصابين 462542 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8043 حالةً.

// انتهى //

21:41ت م

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الرباط 7 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 20 يناير 2021 م واسسجلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و 32 حالة وفاة.وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم، إلى بلوغ إجمالي المصابين 462542 إصابةً، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8043 حالةً.// انتهى //21:41ت م0187

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