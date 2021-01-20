«المرور» يوضح الإجراء المطلوب حال عدم الرد بشأن «الاعتراض على مخالفات ساهر»

أوضح المرور السعودي، الإجراءات المطلوبة في حالة عدم الرد على المخالفات المسجلة بنظام «ساهر».

جاء ذلك ردًا من «المرور»، على استفسار ورده عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، قال فيه: «سجل نظام ساهر مخالفة لي بشأن (عدم ربط حزام أمان) واعترضت منذ شهر من دون أن يتم الرد على اعتراضي».

وقال المرور السعودي، إن المعترض في هذه الحالة يمكنه القيام بمراجعة الهيئة المرورية بإدارة مرور المنطقة لمعرفة تفاصيل المخالفة والاعتراض عليها.

يشار إلى أن نظام المرور ينص في مادته الـ «75»، على أنه للمخالف حق الاعتراض على نموذج الضبط أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تحرير المخالفة ما لم يكن للمخالف عذر -تقتنع به المحكمة- يمنعه من تقديم الاعتراض.

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