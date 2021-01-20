السفارة الأمريكية في السعودية توقع اتفاقية شراء عقار في الحي الدبلوماسي بالرياض

وقع السفير الأمريكي في السعودية جون أبي زيد اتفاقية شراء عقار بمساحة 26 فدانًا في الحي الدبلوماسي بالرياض.

وتمثل هذه الاتفاقية علامة فارقة في تاريخ العلاقات الأمريكية السعودية. وسيسمح هذا الاستحواذ للولايات المتحدة بالبدء في بناء منشأة جديدة وحديثة من شأنها أن تدعم شراكة الولايات المتحدة القوية والدائمة مع المملكة العربية السعودية.

السفير أبي زيد شكر الحكومة السعودية والهيئة الملكية لمدينة الرياض على مساعدتهما وتعاونهما في الحصول على العقار، ووصف مجمع السفارة الجديد بأنه رمز للشراكة الدائمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والتي تعود الى أكثر من 75 عامًا.

ويمثل مشروع السفارة الجديد، إلى جانب القنصلية الجديدة التي تم افتتاحها مؤخرًا في جدة وأعمال البناء الجاري تنفيذها لإنشاء قنصلية جديدة في الظهران، استثمارًا أمريكيًّا مشتركًا يزيد على مليار دولار في المملكة العربية السعودية.

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايكل بومبيو وصف خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود في واشنطن في 14 أكتوبر 2020، الاستثمار في هذه المرافق بأنه دليل على الرغبة المتبادلة في نمو ليس فقط العلاقات الأمنية والاقتصادية، لكن الشراكة الكاملة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.