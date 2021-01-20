جراحة طارئة تنقذ مصابًا من بتر يده بعد تعرّضه لحادث في المدينة

نجح فريق طبي متخصص في جراحة التجميل والحروق في مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنورة في إنقاذ كفّ مصاب في حادث انقلاب بسيارته من البتر؛ حيث تسبب الحادث في احتجاز اليد اليسرى تحت السيارة لمدة قرابة الساعتين وبعد نقل المصاب إلى طوارئ مستشفى الملك فهد اتضح وجود تهتك شديد باليد اليسرى مع بتر شبه كامل لراحه اليد اليسرى وجميع الأصابع ما عدا الإبهام، وكذلك وجود كسور متهتكة ومضاعفه في مشط اليد والأصابع.

وجرى على الفور إدخاله إلى غرفة العمليات لمحاولة إنقاذ كف اليد اليسرى من البتر؛ حيث تم تثبيت الكسور واستئصال الأنسجة الميتة، وجرى إخضاعه بعدها لمراحل عدة لإعادة بناء أنسجة اليد عن طريق تحريك شريحة جلدية من جدار البطن وزراعتها في اليد.

وتمكن الأطباء من إنقاذ إصبعي السبابة والوسطى من البتر وإعادة بناء أنسجة اليد؛ حيث تكللت بالنجاح، وغادر المصاب بعدها المستشفى بصحة جيدة.

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