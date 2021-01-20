3 مناطق تتصدر.. «الصحة» تكشف خريطة التعافي من «كورونا»

تصدّرت مدينة جدة قائمة المناطق السعودية، من حيث حالات التعافي الجديدة من فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلة 35 حالة تعاف؛ تلتها الدمام بـ12حالة، ثم مكة المكرمة 11حالة، فمدينة الظهران 5 حالات. حسبما ذكرت وزار الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت العيص والخرج في المرتبة التالية بـ4 حالات، ثم كل من (خليص وخباش والنبهانية والمدينة المنورة والهفوف والجبيل) بـ3 حالات تعافي جديدة.

وجاءت في المرتبة التالية، كل من: (نجران والخبر وحبونا وينبع وعنيزة والقطيف وبقيق

والقحمة وتبالة وضرية وقصيباء والقيصومة وحوطة بني تميم والمجاردة والقويعية والبكيرية وقرية العليا والجفر) بواقعة حالتي تعاف جديدة.

وفي المرتبة الأخيرة، جاءت كل من: (الموسم وبدر الجنوب ورفائع الجمش والرين والحرجة والرويضة وشواق والباحة وأبها وخميس مشيط والمجمعة والدوادمي وسراة عبيدة ومليجة وسبت العلاية والقريات والغزالة والبجادية وصفوى ومهد الذهب والحريق وخيبر وحقل وبقعاء وحفر الباطن وتميز والنعيرية وضمد ووادي الدواسر والقريع والمبرز) بواقع إصابة واحدة في كل منها.

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