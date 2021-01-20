مختص بالموارد البشرية: 85% نسبة توطين الوظائف بالخطوط السعودية

قال المختص بالموارد البشرية هشام السليماني، إن نسبة توطين الوظائف في الخطوط السعودية تتجاوز 85 % من نسبة الموظفين لديها.

وأضاف السليماني لـ«الإخبارية»، أن الحكومة في المملكة وطّنت كثيرًا من القطاعات وتواصل التوطين في قطاع الطيران وأصبح الهدف الآن توطين 10 آلاف وظيفة خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأشار المختص بالموارد البشرية، إلى أن هدف التوطين بقطاع الطيران هو الوصول بعدد الوظائف من 25 إلى 45 ألف وظيفة لدى الشركات المشغلة للقطاع وكذلك في هيئة الطيران المدني.

وتابع، «السليماني»، أن خدمة المواطن والمقيم في المملكة بأيدي سعوديين يزيد من جودة الخدمة، كما أن شباب المملكة لديهم الكثير من العطاء لتحقيق الرفاه للوطن، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا أثرت على الطيران على المستوى العالم بشكل عام.

اقرأ أيضًا:

للسعوديين.. برامج تدريب «عن بُعد» للعاملين في المصانع