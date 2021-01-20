اخبار السعوديه

مختص بالموارد البشرية: 85% نسبة توطين الوظائف بالخطوط السعودية

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - شباب المملكة لديهم الكثير من العطاء..

قال المختص بالموارد البشرية هشام السليماني، إن نسبة توطين الوظائف في الخطوط تتجاوز 85 % من نسبة الموظفين لديها. 

وأضاف السليماني لـ«الإخبارية»، أن الحكومة في المملكة وطّنت كثيرًا من القطاعات وتواصل التوطين في قطاع الطيران وأصبح الهدف الآن توطين 10 آلاف وظيفة خلال الثلاث سنوات القادمة.

وأشار المختص بالموارد البشرية، إلى أن هدف التوطين بقطاع الطيران هو الوصول بعدد الوظائف من 25 إلى 45 ألف وظيفة لدى الشركات المشغلة للقطاع وكذلك في هيئة الطيران المدني. 

وتابع، «السليماني»، أن خدمة المواطن والمقيم في المملكة بأيدي سعوديين يزيد من جودة الخدمة، كما أن شباب المملكة لديهم الكثير من العطاء لتحقيق الرفاه للوطن، مشيرًا إلى أن جائحة أثرت على الطيران على المستوى العالم بشكل عام.

اقرأ أيضًا: 

للسعوديين.. برامج تدريب «عن بُعد» للعاملين في المصانع

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا