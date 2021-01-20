دوت الخليج تنشر تفاصيل جريمة حي المعيزيلة المروعة

أقدم مواطن على قتل شقيق طليقته، وكذلك رجلا أمن، وإصابة رجل أمن ثالث في أثناء مداهمة مكان كان يحتجز فيه الجاني شقيق طليقته بعد خلافات عائلية بينهما.

وفي التفاصيل، التي حصلت عليها «دوت الخليج»، أن الجاني كان قد طلق زوجته قبل فترة، ولديه منها طفلة، ثم أقدم على احتجاز أخيها، وعندما علم شقيق المحتجز اتجه إلى إبلاغ الجهات الأمنية، وعند مداهمة الجهات الأمنية المكان، أقدم الجاني على قتل الرهينة، ومن ثم أطلق النار علي رجال الأمن، الأمر الذي انتهى بمقتل رجلي أمن وإصابة رجل أمن ثالث.

وتفيد تفاصيل الواقعة بأن الجاني كان يحتجز الرهينة داخل شقة بحي «المعيزيلة» (شرق الرياض)، وهدده بسلاح ناري، عبارة عن «رشاش»، وتزامن وصول رجال الأمن للموقع مع خروج المدعى عليه وأمامه الشخص المحتجز عبر الممر الأرضي التابع للشقة، فدفع الجاني الشخص المحتجز أمامهم، وأطلق النار عليهم بكثافة، مما نتح عنه مقتل الرهينة ورجلي أمن وإصابة رجل أمن ثالث. الجاني، بعد ارتكاب جريمته، فر من مسرحها، ودخلت الجهات الأمنية إلى الشقة، وتبين أنها خالية، وعثر فيها على ذخيرة لسلاح رشاش وأظرف فارغة وجهاز إرسال رسمي تابع للبحث الجنائي في الخارج.

وقد تم إسعاف رجل الأمن المصاب، ونقله إلى مستشفى الملك فهد للحرس الوطني، وحالته مستقرة.

وقد أصدر المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بيانا قال فيه: عند الساعة الثانية من صباح أمس الثلاثاء، وفي أثناء مباشرة إحدى الفرق الأمنية بشرطة المنطقة بلاغا عن احتجاز مواطن بالعقد الرابع من العمر شقيق زوجته تحت تهديد السلاح داخل وحدة سكنية في حي «المعيزيلة» شرق مدينة الرياض، لخلافات عائلية بينهما، تعرضوا لطلقات نارية إثر مبادرة الجاني بإطلاق النار عليهم بكثافة وعشوائية من سلاح رشاش، مما نتج عنه مقتل المواطن المحتجز واستشهاد اثنين من رجال الأمن وإصابة رجل أمن بعيار ناري في الفخذ، وهو بحالة صحية مستقرة.

وبمتابعة الجاني، تم رصد وجوده داخل مزرعة في هجرة الرفيعة (300 كم شمال شرق منطقة الرياض)، وتمت محاصرته وإصابته بعيار ناري بقدمه والقبض عليه بعد محاولته مقاومة رجال الأمن، وضبطت كمية من مادة الحشيش المخدر بحوزته. وقد جرى إيقافه واستكمال الإجراءات الأولية النظامية في حقه، لإحالته إلى النيابة العامة.