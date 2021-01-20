شكرا لمتابعة خبر عن قاضية افتراضية في محكمة صورية تصف شعورها ورهبتها من المنصب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بالطائف (صدى):

في تجربة تعد الأولى من نوعها ، نجحت مواطنة مخضرمة في مهنة المحاماه والقانون في تجسيد دور قاضية بمحكمة صورية بالطائف استعداداً لقرب تعيين قاضيات في المملكة .

وأعربت المحامية " هدى القثامي " عن سعادتها وشعورها بالرهبة في نفس الوقت خلال المحكمة الصورية التي نظمتها جمعية الثقافة والفنون بالطائف بالتعاون مع فريق " بينة القانوني " .

وقالت " القثامي " حول دورها كقاضية : لا أخفيكم أن أمر القضاء ليس بالسهل فهو مسؤولية وحمل كبير يستلزم الأمانة وسؤال الله السلامة .

واستشهدت " القثامي " بقول " علي الطنطاوي " : القضاء مقياس الخير في الأمم ، ومعيار العظمة فيها ، وهو رأس مفاخر كل أمة حية ورشيدة .، وفقاً لـ"عكاظ " .

وتولت " القثامي " قضية شائكة حول وفاة مريض بسبب خطأ طبي ، وشاركها في منصة القضاء الإفتراضية المحامي ريان الثبيتي .

وكانت وكيلة وزارة الموارد البشرية قد كشفت قبل أيام عن التوجه العام في المملكة لتعيين قاضيات سعوديات قريباً .