“صحة عسير” تكرم الممرضة “أبو راسين” بعد إنقاذها طفلتين من الغرق

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كرمت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة عسير الممرضة أسرار أبو راسين، التي أنقذت طفلتين من الغرق، حيث نقل لها المدير العام خالد عسيري شكر وزير الصحة.
وكانت الممرضة قد أنقذت الطفلتين قبل أيام بمساعدة رجلين، أثناء وجودها في نزهة مع عائلتها بشاطئ بيش بجازان، بعد أن لاحظت أنهما تسبحان بشكل غير طبيعي.
ونقلت سيارة الإسعاف الطفلتين للمستشفى..، وهما بعمر 5 و6 أعوام، عقب إخراجهما من المياه، وعودة النبض والتنفس لوضعهما الطبيعي.
Source akhbaar24.argaam
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