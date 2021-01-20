العيسى يرد على من انتقدوه بسبب زياراته للكنائس (فيديو)

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رد أمين رابطة العالم الإسلامي، الشيخ الدكتور محمد العيسى، على من ينتقدون زيارة الكنائس.
وقال، خلال لقائه في برنامج “ألف ميل” على قناة السعودية، إن زيارة الكنائس تحمل رسالة لهم بأن المسلمين ليسوا ضدهم، وأنهم يدعون للتعايش مع الجميع ويؤمنون بسنة الخالق في الاختلاف والتنوع.
وأشار إلى أن هذه الزيارات ردت أيضًا على مزاعم بعض تيارات اليمين المتطرف، مؤكدًا أن رابطة العالم الإسلام قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة شعارات “الإسلاموفوبيا”.
وذكر أنه استطاع من خلال الحوارات والنقاشات تحويل أشد المعادين للإسلام في اليمين المتطرف بأوروبا إلى أصدقاء للرابطة، مؤكدا أن معظم هذه النقاشات كانت تنصب على تصحيح المفاهيم المغلوطة عن الإسلام.
Source akhbaar24.argaam
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