السعودية اليوم / المكسيك تسجل ما يقرب من 19 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا



مكسيكو سيتي 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

سجلت المكسيك 18894 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس

واوضحت وزارة الصحة المكسيكية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليون و668396 , فيما بلغ مجموع الوفيات 142832 حالة وفاة .

// انتهى //

04:37ت م

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مكسيكو سيتي 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسسجلت المكسيك 18894 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و1584 حالة وفاة , خلال الـ 24 ساعة الماضية .واوضحت وزارة الصحة المكسيكية أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى مليون و668396 , فيما بلغ مجموع الوفيات 142832 حالة وفاة .// انتهى //04:37ت م0237

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