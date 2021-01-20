تحذير من وباء جديد!

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

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حذر خبراء من أنه لا يوجد ما يمنع ظهور وانتشار وباء جديد، يكون مصدره الصين على الأغلب، حيث إن العالم لم يتخذ الإجراءات التي تضمن عدم حدوث نفس سيناريو كوفيد-19 مجددًا، فيما تعتقد منظمة الصحة العالمية أن العالم “لا يزال يواجه خطرًا غير مسبوق”، بعد مرور عام على أكبر أزمة في عصرنا.

كورونا:

وأودى فيروس كورونا المستجدّ بأكثر من مليوني شخص منذ ظهور المرض في الصين في أواخر عام 2019. ويعتقد أن المرض نشأ في نوع غير محدد من الخفافيش.

فيما أصاب الوباء أكثر من 95.13 مليون على مستوى العالم، وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019. والولايات المتحدة هي أكثر البلدان تضررًا من جراء الوباء تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة (89,261)، بحسب “العربية”.

الصين منشأ الجائحة:

أما في الصين، منشأ الجائحة التي أدخلت الكرة الأرضية في فيلم مرعب، فبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بمرض كوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 89، 454 حالة، بينما ظل إجمالي الوفيات دون تغيير عند 4635.

وفي هذا السياق، حذر كبير المحللين في مركز “ناشيونال إنترست” National Interest الأميركي هاري كازيانيس من نشوء وباء آخر يشبه فيروس كورونا في الصين.

