الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

شرطة نجران تضبط 53 مكيفًا وبطاريات وأسلاكًا في سكراب

متابعات الخليج 365 - نجران

تمكنت ‏الجهة المختصة بشرطة منطقة نجران من ضبط 53 مكيفًا بأنواع مختلفة و130 بطارية مختلفة الأنواع وكابلات كهربائية تزن حوالي 120 كيلو.

تفاصيل العملية:

كما ضبطت، بحسب ما ذكر سناب الداخلية، أسلاكًا كهربائية بمقاسات مختلفة تزن حوالي 140 كيلو داخل محل سكراب يقع في سائلة غزال على امتداد طريق الحسينية.

ويدير السكراب وافدون من الجنسية الباكستانية، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، ويجري العمل للتحقق من طريقتهم في الحصول على تلك الكميات، فيما باشرت النيابة العامة إجراءات الاختصاص.

