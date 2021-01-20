3 جسور متعثرة بأحد رفيدة

تعاني محافظة أحد رفيدة بمنطقة عسير من تعثر 3 جسور مضى عليها عدة سنوات، ومنها مشروع جسر طريق الملك خالد مع تقاطع صوامع الغلال حيث وقع وزير الشؤون البلدية والقروية، المهندس عبداللطيف آل الشيخ في 2018 عقد مشروع الجسر مع الشركة الصينية «صينبوك إنترناشيونال بتروليوم سيرفس كوربوريشن» بقيمة 93.965.961 ريالًا، في مدة تنفيذ تصل إلى 720 يومًا، بالإضافة إلى مشروع جسر الفراشة الرابط بين خميس مشيط وسراة عبيدة وبين أبها وأحد رفيدة، والواقع على الطريق الدولي عسير - نجران، وجسر تقاطع طريق الملك عبدالله مع طريق المطار، إلا أن الأمانة غردت قبل أسابيع بأن البلدية تجهز لافتتاح المرحلة الأولى من المشروع.

واجهة حضارية

أوضح رئيس بلدية أحد رفيدة حينها محمد سالم الوادي، بأن مشروع جسر طريق الملك خالد سيكون من المشاريع الكبرى بالمنطقة، ويعكس واجهة حضارية للمدينة على أهم الطرق الدولية، والحيوية بالمنطقة، ويتميز بتنظيم الحركة المرورية لسالكي الطريق الدولي بالإضافة إلى أنه يخدم الجوانب الاستثمارية والسياحية والأمنية في المدينة، حيث يبلغ طول الجسر «1300» ويمكن القادمين من محافظة خميس مشيط ومحافظة سراة عبيدة من استخدام الجسر بشكلٍ أسهل ومرن مع مراعاته للأنظمة المرورية، كما يحتوي المشروع على اثنين من ميادين حضارية وجمالية لتسهيل مداخل ومخارج الحركة المرورية، ويجعلها أكثر انسيابية حيث ستكون حركة الدوران تحت الجسر لمستخدمي، وسالكي طريق صوامع الغلال، وطريق لزمه بشكل إنسيابي ويراعي كثافة الحركة المرورية بشكل منتظم، وأشار إلى أن المشروع يشمل ترحيل لبعض خطوط الخدمات مثل: المياه والهاتف، والكهرباء، التي تعترض إنشاء المشروع، وفيه أعمال إنارة وتصريف مياه الأمطار، والسيول والأرصفة، واللوحات الإرشادية.

صيانة دورية

جاء في تقرير سابق عن منجزات فرع وزارة النقل بمنطقة عسير خلال عامي 2019 - 2020 أن هناك إنجازًا يتمثل في عدد من المشاريع التنفيذية خلال عام 2019- 2020 بمبلغ يتجاوز 3.2 مليارات ريال لأطوال طرق تجاوزت 775كم لعدد 38 مشروعًا تمثل 72وصلة مع عدد 26 جسرًا وتقاطع بطول 3.3كم وعدد 5 عقبات يتجاوز طولها 41 كم، كما جاء في التقرير أن الجسور والتقاطعات العلوية الـ 26 بطول 346.3 كلم ويبلغ إجمالي عدد الجسور 602 ويتم متابعة وإجراء أعمال الصيانة العادية لـ 602 جسر جميعا بشكل دوري.