درجات الحرارة تلامس الصفر في 6 مدن

في الوقت الذي نبه فيه المركز الوطني للأرصاد التابع للهيئة لعامة للأرصاد وحماية البيئة من موجة برودة شديدة ورياح نشطة مثيرة للأتربة بدأت من أمس، كشفت بيانات المركز عن ملامسة 6 مدن درجات حرارة صفر مئوية مع فرصة لتساقط الثلوج تبدأ من الثلاثاء إلى السبت المقبل، أعلاها مدينتا حائل وسكاكا اللتان ستشهدان درجتين تحت الصفر.

وأظهرت البيانات، أن تبوك وطريف ستسجلان درجة تحت الصفر، ثم مدينتي عرعر ورفحاء اللتين ستصلان إلى الصفر، ثم القريات درجة حرارة واحدة، فيما توقعت هطول أمطار خفيفة اليوم على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز،علقان،الظهر) والأطراف الشمالية لمنطقتى الجوف والحدود الشمالية (القريات طبرجل طريف عرعر).

درجات الحرارة

- 2حائل

- 2سكاكا

- 1تبوك

- 1طريف

00عرعر

00رفحاء

01درجة مئوية القريات

16مكة

06الدمام

08المدينة المنورة

02الرياض

08أبها

18جدة

02حفر الباطن

درجات الحرارة إلى يوم الأحد