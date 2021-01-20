درجات الحرارة تلامس الصفر في 6 مدن

وأظهرت البيانات، أن تبوك وطريف ستسجلان درجة تحت الصفر، ثم مدينتي عرعر ورفحاء اللتين ستصلان إلى الصفر، ثم القريات درجة حرارة واحدة، فيما توقعت هطول أمطار خفيفة اليوم على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك (جبل اللوز،علقان،الظهر) والأطراف الشمالية لمنطقتى الجوف والحدود الشمالية (القريات طبرجل طريف عرعر).
درجات الحرارة
- 2حائل
- 2سكاكا
- 1تبوك
- 1طريف
00عرعر
00رفحاء
01درجة مئوية القريات
16مكة
06الدمام
08المدينة المنورة
02الرياض
08أبها
18جدة
02حفر الباطن
درجات الحرارة إلى يوم الأحد
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