السعودية اليوم / البرازيل تسجل 1192 وفاة جديدة بكورونا



برازيليا 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

سجلت البرازيل 1192 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى بلوغ حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ ظهور الجائحة إلى 8573864 بعد تسجيل 62094 حالةً.

// انتهى //

01:44ت م

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برازيليا 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسسجلت البرازيل 1192 وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ إجمالي الوفيات فيها 211491.وأشارت وزارة الصحة البرازيلية اليوم، إلى بلوغ حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس منذ ظهور الجائحة إلى 8573864 بعد تسجيل 62094 حالةً.// انتهى //01:44ت م0233

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