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شكرا لقرائتكم مرسيدس تكشف عن سيارتها الكهربائية المنتظرة EQA ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20
مرسيدس تكشف عن سيارتها الكهربائية المنتظرة EQA
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت شركة مرسيدس عن موعد الكشف عن سيارتها الكهربائية المنتظرة EQA.
مواصفات سيارة مرسيدس الجديدة:
كما يكون استعمال السيارة والميزات الذكية الخاصة بها فائق السهولة، وقالت الشركة: “على سبيل المثال سيوفر نظام الملاحة القياسي مع الذكاء الكهربائي حساب أسرع طريق إلى الوجهات المطلوبة”.
وتابعت: “وعلى أساس عمليات المحاكاة المستمرة للمدى سيؤخذ في الاعتبار مدة الشحن الضرورية إضافة للعديد من العوامل الأخرى مثل التضاريس والطقس”.
وأضافت: “هذا سيسهل على أي شخص أن يتخذ قرارًا مبدئيًّا بشأن سيارة كهربائية بالكامل أن يبدأ”.