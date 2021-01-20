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مرسيدس تكشف عن سيارتها الكهربائية المنتظرة EQA

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-20

مرسيدس تكشف عن سيارتها الكهربائية المنتظرة EQA

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت شركة مرسيدس عن موعد الكشف عن سيارتها الكهربائية المنتظرة EQA.

مواصفات سيارة مرسيدس الجديدة: 

كما يكون استعمال السيارة والميزات الذكية الخاصة بها فائق السهولة، وقالت الشركة: “على سبيل المثال سيوفر نظام الملاحة القياسي مع الذكاء الكهربائي حساب أسرع طريق إلى الوجهات المطلوبة”.

وتابعت: “وعلى أساس عمليات المحاكاة المستمرة للمدى سيؤخذ في الاعتبار مدة الشحن الضرورية إضافة للعديد من العوامل الأخرى مثل التضاريس والطقس”.

وأضافت: “هذا سيسهل على أي شخص أن يتخذ قرارًا مبدئيًّا بشأن سيارة كهربائية بالكامل أن يبدأ”.

 

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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