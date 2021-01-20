السعودية اليوم / سمو أمير جازان يتابع انطلاقة الفصل الثاني بتعليم جازان وصبيا



جيزان 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

تابع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان ، استعدادات إدارتي التعليم بمنطقة جازان ومحافظة صبيا لبدء الفصل الدراسي الثاني لخدمة 350 ألف طالب وطالبة بالمنطقة، بعد صدور الأمر السامي الكريم باستمرار عملية التعليم إلكترونيًا حتى نهاية الأسبوع العاشر من الفصل الدراسي الثاني.

وأثنى سموه على الجهود التي تبذلها وزارة التعليم و منسوبي ومنسوبات إدارتي تعليم جازان وصبيا لاستمرار عملية التعليم عن بعد لطلاب وطالبات المنطقة، متمنيا مع بداية الفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب والطالبات العون والتوفيق، عادّاً ما تحقق من نجاح لعملية التعليم عن بعد، أمر يضاف إلى سجل نجاحات وزارة التعليم الناصع في ظل دعم القيادة الحكيمة، داعيا للجميع بالتوفيق والسداد .

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