شكرا لمتابعة خبر عن " الإحصاء " توضح نسب إنفاق الأسر من دخلهم على الطاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها، نسب إنفاق الأسر من دخلها على الطاقة، وتبين أن 34% من الأسر تنفق ما بين 5% إلى 10% من دخلها على الطاقة، في حين تنفق 23% من 11 % إلى 15% من دخلها على الطاقة، وتنفق 7% من الأسر أكثر من 20% من دخلها في هذا البند.

وأشار التقرير إلى أن 36% من الأسر تستخدم أجهزة ترشيد الطاقة، في حين لا تستخدم 64% أي أجهزة لترشيد الطاقة.

ولفت إلى أن 100 % من الأسر تستخدم الكهرباء في المسكن، وتستخدم 85% من الأسر عدادات كهربائية مستقلة، في حين تشترك 15% من الأسر في عداد الكهرباء، وتستخدم 18% منها المنظم الكهربائي في المسكن.

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