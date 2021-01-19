الحصيني: منخفض جوي قطبي يتقدم ناحية الأطراف الشمالية للمملكة

توقع الفلكي السعودي عبدالعزيز الحصيني، تقدم المنخفض الجوي الذي أصله قطبي ناحية الأطراف الشمالية من المملكة وعبوره أجواءها من صباح غدٍ الأربعاء.

وتوقع الحصيني، عبر حسابه الشخصي بتويتر، اليوم الثلاثاء أن ينتج عن ذلك التالي:

1- انخفاض واضح على درجات الحرارة.

2- تشكُّل سحب بعضها ممطر على أجزاء من تبوك والشمالية والجوف.

3- الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لمتوسطة على شمال تبوك وحقل والشمالية وأجزاء من الجوف تمتد الأمطار نواحي جازان، مع فرصة هطول ثلجي على مرتفعات تبوك بنسبة 30% أو مطر ثلجي قد يمتد نواحي أجزاء من الشمالية.

4- رياح نشطة مثيرة للأتربة عليها والشمالية الشرقية.

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