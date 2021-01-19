السعودية اليوم / الكويت تسجل 578 إصابة جديدة بكورونا



الكويت 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

سجلت الكويت 578 إصابة جديدة بفيروس

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 53 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5936 حالة.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 440 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 151936 حالةً.

// انتهى //

22:47ت م

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الكويت 6 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واسسجلت الكويت 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 158822، في حين سُجلت حالتي وفاة إثر الإصابة بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 950.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم، إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 53 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 5936 حالة.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 440 إصابة ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 151936 حالةً.// انتهى //22:47ت م0207

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