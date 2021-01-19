السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تنفذ جولات رقابية صحية خلال السعودية اليوم 2020 م



عرعر 06 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 19 يناير 2021 م واس

نفذت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية غرب عرعر 6800 جولة رقابة صحية خلال عام 2020 م، أسفرت عن مصادرة 7250 كجم مواد غذائية جرى إتلافها، وإغلاق 153 محلاً مخالفاً.

وأكدت الأمانة استمرار الجولات التفتيشية الرقابية لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التهاون مع أي مخالفات، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

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22:15ت م

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