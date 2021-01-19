شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. استشارية توضح مخاطر خلطات النحافة والرشاقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

قالت مستشارة اجتماعية وأسرية، الدكتورة لمياء البراهيم، إن خلطات النحافة والرشاقة التي يتم الترويج لها على مواقع التواصل مجهولة.

وأضافت " البراهيم " خلال لقائها عبر برنامج " سيدتي ":" خلطات النحافة والرشاقة لها كثير من الأضرار على الصحة ".

وأشارت " البراهيم ":" يتم طحن كبسولات الغدة الدرقية لزيادة نشاطها وبالتالي يحرق الجسم بشكل أكبر، وبالتالي تدخل المريضة في مشاكل كبيرة منها التأثير على الدورة الشهرية وخفقان في القلب ".

وأوضحت أن خلطات النحافة والرشاقة أسعارها كبيرة، لأنهم يلعبون على الوتر النفسي للشخص.