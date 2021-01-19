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صدمة كبيرة للمواطنين من حساب المواطن

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، أنَّه لا يوجد تاريخ معين لفتح الحسابات المجمدة، وجاء ذلك ردًا على استفسارات عديدة من المواطنين.

 

وأضاف حساب المواطن:" لا يوجد تاريخ مُعَيَّن، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري "، الأمر الذي أصاب الكثيرين بصدمة كبيرة.

 

وأشار حساب المواطن، إلى أسباب تجميد بعض الحسابات:" نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ 90 يوم، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج ".

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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