شكرا لمتابعة خبر عن صدمة كبيرة للمواطنين من حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، أنَّه لا يوجد تاريخ معين لفتح الحسابات المجمدة، وجاء ذلك ردًا على استفسارات عديدة من المواطنين.

وأضاف حساب المواطن:" لا يوجد تاريخ مُعَيَّن، ولكن ستتم مراجعة ضوابط البرنامج بشكل دوري "، الأمر الذي أصاب الكثيرين بصدمة كبيرة.

وأشار حساب المواطن، إلى أسباب تجميد بعض الحسابات:" نظرًا لعدم تصحيح البيانات وتقديم اعتراض خلال الفترة المسموحة والمحددة مسبقًا بـ 90 يوم، فقد تم إيقاف حسابكم بالبرنامج ".