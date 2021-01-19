السعودية اليوم / الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون يلتقي سفير فرنسا لدى المملكة



الرياض 6 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 19 يناير 2021م واس

التقى الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، في مكتبه بالهيئة اليوم، سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودرفيك بوي، ترافقه المستشارة للتعاون والعمل الثقافي كاترين لوتوما.

وجرى خلال اللقاء، تبادل الأحاديث الودية، وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بالشأن الإعلامي.

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16:39ت م

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