اخبار السعوديه

«الخطوط السعودية» تجدد التذكير: أسعار مميزة عند الحجز المبكر

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد عبدالله - أكدت أنه لا يوجد تخفيض للطلاب..

جدَّدت الخطوط ، التذكير بخصوص الحصول على أسعار مميزة للتذاكر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «تخفيض الطلاب كيف يتم استخدامه عند الحجز إلكترونيًا؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «لا يوجد تخفيض الطلاب على متن رحلات الخطوط السعودية ويمكنك الحصول على أسعار مميزة عند الحجز المبكر عبر زيارة موقعنا (اضغط هنا)».

وأضاف: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة يرجى زيارة الرابط التالي(اضغط هنا)».

اقرأ أيضًا:

اتفاقية شراكة بين الخطوط السعودية وكلية سبارتن الأمريكية للتدريب وصيانة الطائرات

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا