«الخطوط السعودية» تجدد التذكير: أسعار مميزة عند الحجز المبكر

جدَّدت الخطوط السعودية، التذكير بخصوص الحصول على أسعار مميزة للتذاكر، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «تخفيض الطلاب كيف يتم استخدامه عند الحجز إلكترونيًا؟».

ورد الحساب الرسمي للخطوط السعودية عبر موقع «تويتر»: «لا يوجد تخفيض الطلاب على متن رحلات الخطوط السعودية ويمكنك الحصول على أسعار مميزة عند الحجز المبكر عبر زيارة موقعنا (اضغط هنا)».

وأضاف: «لمعرفة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا يرجى زيارة الرابط التالي(اضغط هنا)».

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